NBA: Nets siegen erneut - Sorge um Durant

Vor seiner Verletzung kam Durant in 30 Minuten auf 17 Punkte. Damit überholte der 34-Jährige den ehemaligen NBA-Topstar Dominique Wilkins in der ewigen Scoringliste und ist nun mit 26.684 Karriere-Punkten auf dem 14. Platz notiert. Dirk Nowitzki (32.292) ist Sechster in diesem Ranking.