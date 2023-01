NBA: Schröder führt Lakers zum Sieg

Einen weiteren Erfolg feierte auch Isaiah Hartenstein mit den New York Knicks. Gegen die San Antonio Spurs setzte sich das Team des 24-Jährigen mit 117:114 durch und holte den dritten Sieg in Folge. Hartenstein steuerte in knapp 20 Minuten Einsatzzeit acht Punkte und fünf Rebounds bei. Die Knicks schoben sich in der Eastern Conference auf den sechsten Platz vor.