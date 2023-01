NBA: Schröder und Hartenstein siegen - Mitchells historische 71

Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder hat mit den Los Angeles Lakers den Aufwärtstrend in der NBA fortgesetzt und den dritten Sieg in den vergangenen vier Spielen eingefahren. Bei den Charlotte Hornets gewann die Traditions-Franchise aus Hollywood mit 121:115, Schröder steuerte 15 Punkte und fünf Assists bei. Mann des Abends war Lakers-Superstar LeBron James, der 43 Zähler sammelte und damit nahtlos an seinen Auftritt gegen die Atlanta Hawks (47) am Silvestertag anknüpfte.