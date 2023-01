NBA: Wagner führt Orlando zum Sieg

Seit dem Jahreswechsel steuerte Franz Wagner in drei von vier Partien je über 20 Zähler bei, doch sein Team tritt auf der Stelle. Zwei Siege und zwei Niederlagen stehen in 2023 bislang zu Buche, durch den Sieg zählt Orlando insgesamt 16 Erfolge und 26 Pleiten - Platz 13 in der Eastern Conference.