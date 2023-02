Medien: NBA-Superstar Curry fällt erneut länger aus

Der viermalige NBA-Champion Stephen Curry von den Golden State Warriors wird wohl einige Wochen verletzungsbedingt ausfallen. Wie ESPN berichtete, hat sich der 34 Jahre alte Basketball-Superstar in der Nacht zum Sonntag beim 119:113-Erfolg gegen die Dallas Mavericks eine „Verletzung am linken Bein“ zugezogen. Curry soll mindestens bis zum Allstar-Game in Salt Lake City am 19. Februar (Ortszeit) ausfallen.