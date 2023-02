NBA: Lakers gewinnen bei James-Rückkehr

Frankfurt am Main (SID) - Die Los Angeles Lakers haben mit dem wiedergenesenen Rekordmann LeBron James einen Sieg in der nordamerikanischen Profiliga NBA eingefahren. Die Lakers setzten sich gegen die New Orleans Pelicans mit 120:102 durch und holten den zweiten Sieg aus den letzten drei Spielen.

Isaiah Hartenstein feierte mit den New York Knicks indes den dritten Sieg in Folge. Das Team des 24-Jährigen gewann bei den Atlanta Hawks mit 122:101 und schob sich in der Eastern Conference auf den sechsten Platz. Hartenstein gelangen in rund 26 Minuten Spielzeit sechs Punkte und elf Rebounds.