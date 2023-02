NBA: Terrence Ross - Nächstes Puzzlestück für den Mavs-Coup?

Wie NBA-Experte Adrian Wojnarowski von ESPN berichtet, sind die Texaner an Terrence Ross interessiert. Der steht zwar aktuell noch bei den Orlando Magic unter Vertrag, soll aber über einen Buyout aus seinem Vierjahresvertrag verhandeln. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

Der 32-Jährige befindet sich im letzten Jahr seines Kontrakts und würde in dieser Saison noch 11,5 Millionen Dollar von dem Team aus Florida bekommen. Sollte diese Vertragsauflösung noch bis 1. März über die Bühne gehen, sind die Mavs demnach in der Pole Position für eine Verpflichtung des dann als Free Agents geltenden Guards.

Der an achter Stelle im Draft 2012 von den Toronto Raptors ausgewählte Ross kommt in seinen bislang zwölf NBA-Jahren auf elf Punkte, 2,8 Rebounds und 1,3 Assists pro Spiel. Von jenseits der Dreierlinie weiß er mit seinen 36,2 Prozent Trefferquote ebenfalls zu überzeugen.

Am 26. Januar 2014 schrieb er sich zudem in die Raptors-Geschichtsbücher ein. Gegen die Los Angeles Clippers erzielte er seinen Karrierebestwert von 51 Punkten in einem Spiel. Damit stellte er den Franchiserekord von Vince Carter aus dem Jahr 2000 ein.