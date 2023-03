Doncic darf spielen, Mavericks beenden Talfahrt

Nach vier Niederlagen in Serie und ihrem Sturz aus den Play-off-Rängen haben sich die Dallas Mavericks in der Basketball-Profiliga NBA zurückgemeldet. Ohne Nationalspieler Maxi Kleber, der wegen erneuter Oberschenkelprobleme fehlte, gewannen die Texaner bei den Indiana Pacers am Montag (Ortszeit) mit 127:104.