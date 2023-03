NBA-Star mit Waffe im Stripclub? Morant kommt zumindest um eine Anklage rum

Wie die Polizei von Colorado mitteilte, wird gegen den Point Guard der Memphis Grizzlies wegen seines brisanten Livestream-Auftritts in einem Stripclub in Glendale, Colorado keine Strafanzeige gestellt

Waffen-Wirbel um Morant

Morant hatte sich am vergangenen Samstag nach der Niederlage gegen die Denver Nuggets in einem Instagram Live beim Feiern in einem Nachtclub gezeigt und dabei auch kurz eine Waffe in die Kamera gehalten - danach zumindest sah alles aus.