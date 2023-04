NBA: Hartenstein im Viertelfinale, Schröder muss warten

Hartenstein trug zum 106:95-Sieg der Knicks bei den Cleveland Cavaliers, der die Serie mit 4:1 entschied, einen Punkt bei. Für die Knicks geht es jetzt gegen Miami Heat um den Einzug in die Conference Finals. Das Team aus Florida schaltete durch einen 128:126-Sieg nach Verlängerung bei den Milwaukee Bucks den Favoriten um Giannis Antetokounmpo mit 4:1 aus. Erneut lief dabei Jimmy Butler mit 42 Punkten zur Hochform auf. Antetokounmpos 38 Zähler reichten nicht, erst zum sechsten Mal schied ein topgesetztes Team in der NBA-Historie in der ersten Runde gegen den an acht gesetzten Kontrahenten aus.