NBA: Hartensteins Knicks kassieren Ausgleich

Basketball-Nationalspieler Isaiah Hartenstein hat mit den New York Knicks in der ersten Play-off-Runde der nordamerikanischen Profiliga NBA den Ausgleich kassiert. Bei den Cleveland Cavaliers verloren die Knicks in der Nacht zum Mittwoch mit 90:107. Hartenstein kam auf vier Punkte und sieben Rebounds.

In der best-of-seven-Serie des Achtelfinals steht es nun 1:1. Spiel drei steht in der Nacht zu Samstag (2.30 Uhr) im Madison Square Garden an. Mitfavorit Boston Celtics baute derweil seinen Vorsprung in der Serie gegen die Atlanta Hawks aus und führt nun 2:0. Das zweite Duell gewann der Rekordmeister mit 119:106.