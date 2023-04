NBA-Playoffs: Celtics werfen die Hawks raus - jetzt wartet ein dicker Brocken

Die Boston Celtics meistern die Pflichtaufgabe!

Mit einem 128:120-Sieg in Spiel sechs gegen die Atlanta Hawks steht der Vorjahresfinalist in den Eastern Conference Semifinals. In einer umkämpften Partie trugen die beiden Schlüsselspieler Jayson Tatum und Jaylen Brown die Celtics gegen den sich aufbäumenden Trae Young und seine Hawks zum Sieg - und damit zum entscheidenden 4:2-Erfolg in der Erstrundenserie.

In der Anfangsphase entwickelte sich das Spiel zur Young-Show. Der Spielmacher der Hawks startete furios und erzielte im ersten Viertel 18 Punkte. Doch Boston hielt in der gegnerischen Halle in Georgia dagegen.

Besonders Brown nahm das Spiel in der ersten Halbzeit in die Hand. Von seinen ersten 17 Würfen traf der 26-Jährige zehn. So konnte Brown die Mannschaft aus Massachusetts mit seinen Dreiern und Versuchen am Korb zu einer knappen Halbzeitführung (68:67) führen.

Tatum übernimmt in Halbzeit zwei das Kommando

In der zweiten Halbzeit wachte MVP-Kandidat Jayson Tatum auf, der zusammen mit Brown die Fehler der Hawks ausnutzte und so die Celtics auf die Siegesstraße brachte.

Tatum kam auf starke 30 Punkte, 14 Rebounds und sieben Assists. Brown gelangen 32 Zähler. Wenn die beiden Stars der Celtics jeweils mindestens 30 Punkte erzielen, ist das meist kein gutes Zeichen für die Gegner. Boston hat 23 von 24 Partien gewonnen, in denen das Duo so aufspielte.

Auf der Gegenseite kam Young auf 30 Punkte und zehn Assists. Unterstützung bekam der 24-jährige von De‘Andre Hunter mit 20 Punkten und John Collins, der 16 Punkte beisteuerte.

