NBA-Playoffs: Embiid und Harden feiern Traumstart mit Philadelphia gegen Brooklyn Nets

Die NBA -Superstars gewannen mit den Philadelphia 76ers gegen die Brooklyn Nets mit 121:101 und gehen in der Best-of-7-Serie in Führung. Die Mannschaft von Doc Rivers dominierte das Spiel über die gesamte Spielzeit und setzte sich im letzten Viertel entscheidend ab.

Die Brooklyn Nets lieferten den 76ers in ersten Vierteln einen harten Kampf. Treffsicherster Spieler bei den Nets und auf dem Parkett war Mikal Bridges mit 30 Punkten.

Einen ruhigeren Abend hatte MVP-Favorit Joel Embiid, der für seine Verhältnisse mäßige 26 Punkte erreichte. In der regulären Saison lag sein Durchschnitt bei 33 Punkten pro Spiel.

Harden überzeugt von draußen, Embiid hält sich zurück

James Harden überzeugte mit einem Double-Double aus 23 Punkten und 13 Assists. Sieben Dreier versenkte „The Beard“ und rückte zudem im ewigen Playoff-Ranking in Sachen Steals auf Platz 17 nach vorne.

Neben der starken Defensive überzeugten die 76ers mit einem Dreier-Festival. Das Team nahm 43 Dreier und traf starke 23 davon. In der Verteidigung fanden die New Yorker darauf keine Antworten. Spiel zwei findet in der Nacht auf Mittwoch statt.