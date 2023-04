NBA: Showdown mit LeBron und Schröder – alles zum Play-in-Turnier

Um was geht es?

Wie ist der Modus?

Die Mannschaften auf den Plätzen sieben und acht der Regular Season spielen im direkten Duell einen Play-off-Startplatz aus - die Sieger treffen in der ersten Play-off-Runde auf die an Nummer zwei gesetzten Mannschaften.

Die Verlierer der Duelle sieben/acht treffen auf die Sieger der Duelle zwischen den Mannschaften auf den Plätzen neun und zehn der Regular Season. Die Sieger wiederum dieser Duelle spielen in den Play-offs gegen die an Nummer eins gesetzten Mannschaften.

Wer spielt das Play-in-Turnier?

In der Eastern Conference spielen die Miami Heat (7) gegen die Atlanta Hawks (8) und die Toronto Raptors (9) gegen die Chicago Bulls (10). In der Western Conference treffen die Los Angeles Lakers (7) auf die Minnesota Timberwolves (8) und die New Orleans Pelicans (9) auf die Oklahoma City Thunder (10).

Wie geht es Dennis Schröder?

Besser, der deutsche Nationalspieler soll nach zwei Spielen Zwangspause wegen einer Nackenverletzung am Dienstag im Spiel gegen die Timberwolves wieder dabei sein. Die Lakers haben von ihren vergangenen elf Spielen neun gewonnen, LeBron James fordert deshalb: „Wir müssen scharf bleiben.“ Bei einem Sieg gegen Minnesota sind die Grizzlies der Erstrundengegner in den Play-offs.

Sind sonst noch Deutsche dabei?

Wann wird gespielt?

Wie geht es danach weiter?

Wann beginnen die Play-offs?

Die erste K.o.-Runde beginnt am 15. April. Gespielt wird durchgängig nach dem Modus Best of Seven. Der Titel wird spätestens am 18. Juni vergeben.