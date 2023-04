NBA: Lakers kassieren dicken Playoff-Dämpfer - Mavs hoffen wieder

Während die Kalifornier um Nationalspieler Dennis Schröder im Rennen um den direkten Playoff-Einzug in der NBA eine schmerzliche Niederlage verdauen müssen, machen sich die Dallas Mavericks neue Hoffnungen.

Durch den Sieg, zu dem Kleber drei Punkte beitrug, ist Rang zehn in der Western Conference weiter möglich. Dieser würde die Teilnahme am sogenannten Play-in-Turnier sicherstellen und damit doch noch die Chance auf den Einzug in die Meisterrunde bieten.