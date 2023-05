Auftritt mit Waffe: NBA-Star Morant erneut suspendiert

Beim ersten Vorfall hatte sich Morant in einem Nachtclub selbst gefilmt und dabei mit einer Waffe umhergefuchtelt. Die NBA sperrte den Profi für acht Spiele, der Point Guard startete eine Therapie.

"Ich werde mir eine Auszeit nehmen und versuchen, Methoden zu lernen, wie ich mit Stress besser umgehen kann", sagte Morant damals, nun folgte der nächste Fehltritt. Im neuen Instagram-Live-Video sitzt Morant in einem Auto und hält eine Waffe in der linken Hand. Von wann die Aufnahme stammt, ist unklar.

„Wir haben Kenntnis vom Social-Media-Beitrag mit Ja Morant und sind dabei, weitere Informationen zu sammeln“, teilte NBA-Sprecher Mike Bass in einem Statement mit. Memphis war in der ersten Play-off-Runde Ende April an den Los Angeles Lakers gescheitert (2:4).