Denver erster NBA-Halbfinalist - Boston gleicht aus

Angeführt von Starspieler Nikola Jokic haben die Denver Nuggets als erstes Team das Play-off-Halbfinale in der Basketball-Profiliga NBA erreicht. Bei den Phoenix Suns gewann die beste Hauptrundenmannschaft der Western Conference 125:100 und entschied die Best-of-seven-Serie mit 4:2 für sich. Jokic, zweimaliger MVP, gelang mit seinen 32 Punkten, zwölf Assists und zehn Rebounds erneut ein Triple-Double.

Denver, das erstmals seit 2020 wieder in der Vorschlussrunde steht und noch nie ein Finale gespielt hat, trifft in der nächsten Runde auf den Sieger des Duells zwischen Titelverteidiger Golden State Warriors und den Los Angeles Lakers um den deutschen Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder. L.A. führt 3:2 und kann in der Nacht zu Samstag alles klar machen.