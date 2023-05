Lakers geraten nach zweiter Niederlage früh unter Druck

Ein schlechtes viertes Viertel im zweiten Duell mit den Denver Nuggets hat den Rückstand der Los Angeles Lakers im Play-off-Halbfinale der NBA weiter erhöht. Nach einer 103:108-Niederlage in Colorado steht es 0:2 aus Sicht der Kalifornier um Dennis Schröder. Der Nationalspieler erzielte in knapp 30 Minuten Spielzeit vier Punkte, beste Werfer der Lakers waren LeBron James und Austin Reaves mit jeweils 22 Zählern.

Bei den Nuggets überragte neben Center Nikola Jokic, der ein Triple Double aus 23 Punkten, 17 Rebounds und 12 Assists beisteuerte, auch Guard Jamal Murray. Er erzielte 23 seiner 37 Punkte im vierten Viertel und traf dabei mit hoher Quote. Die Lakers waren mit einer Drei-Punkte-Führung in den Schlussabschnitt gegangen, konnten diese aber nicht halten - Schröder und Co. geraten nun in der Best-of-seven-Serie früh unter Druck.