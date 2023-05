NBA Playoffs: Block-Monster Embiid versenkt Celtics

Neben seiner Punkteausbeute, zeigte der 29-Jährige auch in der defensive seine Extraklasse. Ganze vier Blocks standen am Ende für den Center zu Buche. Besonders beeindruckend: Im Schlussviertel bei noch gut fünf Minuten auf der Uhr räumte er Celtics-Guard Jaylen Brown, der allein Richtung Korb zog, per Monster-Block ab. „Eine Aktion wie diese raubt auch den Zuschauern die Energie“, beschrieb er nach dem Spiel diese Aktion.

Spiel sechs und damit der erste Matchball für Embiid und die 76ers findet in der Nacht zu Freitag in Philadelphia statt.

Jokic überragt - Durant und Booker wehren sich vergeblich

Auch die Denver Nuggets um Superstar Nikola Jokic stehen kurz vor dem Einzug in die Conference Finals. Der Serbe legte beim 118:102 gegen die Phoenix Suns ein famoses Triple-Double (29 Punkte, 13 Rebounds, zwölf Assists) auf, Denver ging ebenfalls mit 3:2 in Führung.

Als Zugabe zur Serienführung gab es für den 28-Jährigen auch noch einen Eintrag in die Geschichtsbücher oben drauf. Jokic ist der erste Spieler der NBA-Geschichte, der in einem Zeitraum von fünf Spielen mindstens 175 Punkte, 65 Rebounds und 50 Assists auflegt.

In Spiel vier am Sonntag (Ortszeit) hatte Jokic noch mit einem Stoß gegen Suns-Besitzer Mat Ishbia für Aufsehen gesorgt, war in der Folge aber nur mit einer Geldstrafe belegt und nicht gesperrt worden. Spiel sechs steigt in der Nacht zu Freitag wieder in Phoenix.