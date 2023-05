NBA: Spontaner Besuch beim Ex-Bayern-Doc? Schröder hofft auf Deutschland-Trip

Nur noch ein Sieg fehlt den Lakers um Point Guard Dennis Schröder zum Einzug in die Western Conference Finals, den der Deutsche möglichst schnell erreichen will - aus einem bestimmten Grund.

Schröder plagen Probleme an der Achillessehne

„Dann werde ich zu Dr. Müller-Wohlfahrt fliegen“, kündigte er an und verwies auf seine anhaltenden Beschwerden an der Achillessehne. „Ein, zwei Tage wären schon gut, wenn ich da ein komplettes Programm habe, fünf bis sechs Stunden da bin und mit ihm Behandlung mache.“

Der ehemalige Teamarzt des FC Bayern und der deutschen Nationalmannschaft hat seine Praxis in der Münchner Innenstadt und behandelte in der Vergangenheit auch schon viele andere Sport-Superstars wie Usain Bolt oder auch Schröder-Teamkollege LeBron James.

Machen die Lakers den Sack schnell zu?

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam der Deutsche in knapp 35 Minuten auf zehn Punkte, drei Assists und drei Rebounds. Seine Probleme an der Achillessehne konnte er in Spiel vier halbwegs ausblenden. „Heute ging es auch wieder, es war in Ordnung. Aber wenn ich bei Dr. Müller-Wohlfahrt bin, dann ist es komplett weg. Ich habe das ja im Sommer auch gemacht.“