Phoenix erzwingt den Ausgleich - Diskussionen um überragenden Jokic

Jokic stellte die beiden in den Schatten und sammelte so viele Punkte wie noch nie in einem Play-off-Spiel, bei einer viel diskutierten Szene stand der Serbe jedoch auch im Mittelpunkt. Zum Ende des zweiten Viertels stieß er Suns-Besitzer Mat Ishbia, der das Spiel im Publikum verfolgte, mit dem Ellbogen gegen die Brust und kassierte dafür ein technisches Foul.