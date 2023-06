NBA: Das irre Versprechen von Heat-Star Jimmy Butler an Tennis-Star Coco Gauff

Die Miami Heat stehen nach einem sensationellen Playoff-Lauf in den NBA -Finals.

Der Heat-Star sprach mit Tennis-Star Coco Gauff, die bekennender Miami-Fan ist, über eine mögliche Teilnahme der Franchise am Endspiel, noch bevor sich das Team überhaupt für die Playoffs qualifiziert hatte.

So kündigte die 19-jährige Gauff bereits vor Beginn der French Open 2023 an, dass sie „eine lustige Geschichte über Jimmy Butler“ habe. Diese wolle sie sich jedoch aufheben, bis Miami die Serie gegen die Boston Celtics beendet habe.

Einen solchen Mega-Deal gab es in der NBA noch nie

„Ich will es nicht verhexen“, erklärte Gauff, die im vergangenen Jahr den zweiten Platz bei den French Open belegte. „Ich werde es mir für einen anderen Tag aufheben.“

NBA: Butler bietet Tennis-Star Tickets für die Finals an

Nach ihrem Sieg im Erstrundenmatch in Roland Garros am Dienstag, etwa 12 Stunden nachdem die Heat die Celtics in Spiel 7 der East Finals mit 103:84 besiegt hatten, erzählte Gauff die ganze Geschichte.