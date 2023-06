US-Sport: Folgenschweres Katar-Beben in der NBA?

In der NBA zeichnet sich der Einstieg katarischer Investoren ab, die Bosse der nordamerikanischen Basketball-Profiliga prüfen das Angebot des katarischen Staatsfonds für eine Minderheitsbeteiligung an den Washington Wizards.

Die „Qatar Investment Authority“ (QIA) strebt eine Beteiligung an der Gruppe an, zu der neben den Wizards auch die Washington Mystics der WNBA und der Eishockey-NHL-Klub Washington Capitals gehören. Dies bestätigte ein Sprecher der NBA am Donnerstag. Eine Beteiligung wäre ein bahnbrechender Schritt eines Staatsfonds im US-Profimannschaftssport - und könnte auch wegweisend sein für den ähnlich gearteten Staatsfonds Saudi-Arabiens.

Katar-Fonds hat Washington im Visier

Die Washington Post berichtete unter Berufung auf eine nicht genannte Quelle, dass der katarische Staatsfonds eine fünfprozentige Beteiligung an Monumental Sports & Entertainment, der Muttergesellschaft der erwähnten Washingtoner Profiklubs, erwerben will. „Alle derartigen Investitionen erfordern eine Überprüfung durch die Liga, die Genehmigung des NBA-Vorstands und die Einhaltung der Richtlinien“, sagte NBA-Sprecher Mike Bass.

In Übereinstimmung mit der (NBA-)Richtlinie hätte QIA im Falle einer Genehmigung „eine passive Minderheitsbeteiligung am Team und wäre nicht an dessen Betrieb oder Entscheidungsfindung beteiligt“, so Bass.