Vorwürfe sexueller Gewalt gegen MMA-Kämpfer McGregor

Schwere Vorwürfe gegen Mixed-Martial-Arts-Kämpfer Conor McGregor: Der 34 Jahre alte Ire wird beschuldigt, am Rande des vierten Spiels der NBA-Finals in Miami sexuelle Gewalt gegen eine Frau angewandt zu haben.

Von den Vorwürfen berichten mehrere US-Medien. McGregor soll demnach eine Frau bei der Partie im Kaseya Center am vergangenen Freitag "aggressiv geküsst haben", bevor er versucht haben soll, sie in einer Toilette zu mehreren sexuellen Handlungen zu zwingen. Die Polizei in Miami bestätigte eine am Sonntag eingereichte Anzeige, ohne McGregor namentlich zu erwähnen.