Medien: Rekordvertrag für Celtics-Star Brown

Basketball-Superstar Jaylen Brown wird seinen Vertrag bei den Boston Celtics offenbar für eine Rekordsumme um fünf Jahre verlängern. Wie mehrere US-Medien am Dienstag berichteten, soll der 26-Jährige rund 304 Millionen Dollar kassieren. Sollte sich das Angebot bestätigen, wäre es der teuerste Vertrag in der NBA-Geschichte.

Erst im vergangenen Jahr hatte der zweimalige MVP Nikola Jokic sein Arbeitspapier für rund 264 Millionen Dollar beim NBA-Champion Denver Nuggets verlängert. Browns neuer Vertrag bindet ihn bis zum Ende der Saison 2028/29 an die Celtics, für die kommende Spielzeit besitzt der US-Amerikaner noch ein Jahr Restlaufzeit aus seinem vorherigen Deal.

Der 26-jährige Brown war in den vergangenen Jahren eine der wichtigsten Stützen des Erfolgs der Celtics. In der vergangenen Saison erzielte Brown mit durchschnittlich 26,6 Punkten, 6,9 Rebounds und 3,5 Assists pro Partie Karrierebestwerte, zusammen mit Jayson Tatum führte er Boston bis in die Eastern Conference Finals.