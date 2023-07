NBA: Herzstillstand-Schock! Krankenhaus meldet sich zu Wort

Bronny James, ältester Sohn von NBA-Superstar LeBron James, ist nach seinem Herzstillstand aus dem Krankenhaus entlassen worden. Dies teilte das zuständige Hospital am Donnerstag mit. „Er kam bei vollem Bewusstsein, neurologisch intakt und stabil im Cedars-Sinai Medical Center an. Mr. James wurde umgehend von hochqualifiziertem Personal betreut und nach Hause entlassen, wo er sich ausruht“, hieß es in der Mitteilung.