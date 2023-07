NBA2K24 - Doppelte Hommage an Kobe Bryant

Die verstorbene NBA-Legende Kobe Bryant wird das Cover von NBA 2K24 zieren.

Das verkündete die Firma 2K, die seit 2005 für das Spiel verantwortlich ist, am Donnerstag. Zuvor wurde es von Sega Sports produziert. Dabei wird es zwei verschiedene Cover-Versionen mit Bryant geben: die Kobe Bryant Edition und die Black Mamba Edition.

„Während wir 25 Jahre NBA 2K mit Kobe Bryant feiern, gedenken wir seinem Vermächtnis und dem generationsübergreifenden Einfluss, den er auf das Basketballspiel hatte“, begründete Greg Thomas, Präsident der hinter dem Spiel stehenden Entwicklerfirma Visual Concepts, die Entscheidung für Bryant „Während wir die Geschichte der Franchise markieren, blickt NBA 2K24 auch in die Zukunft, um einen innovativen Technologiesprung und die Einführung von von der Community gewünschten Funktionen wie Crossplay zu ermöglichen.“

Insgesamt ist es bereits das vierte Mal, dass Bryant das Cover einer NBA 2K-Edition ziert. Unter anderem war er auch auf dem Cover von NBA 2K21 in einer Mamba-Forever-Version zu sehen. Das Spiel kam sieben Monate nach dem Absturz auf den Markt, bei dem Bryant, seine Tochter Gianna und sieben weitere Personen ums Leben kamen.

Bryant wird zur Lakers-Legende

Bryant wurde im NBA Draft 1996 an 13. Stelle von den Charlotte Hornets ausgewählt und im Anschluss direkt im Tausch für Vlade Divac an die Los Angeles Lakers abgegeben. Für die Glamour-Franchise aus Hollywood lief er 20 Jahre lang in der NBA auf und holte in dieser Zeit fünfmal den Titel.

Am 22. Januar 2006 lieferte er gegen die Toronto Raptors ein 81-Punkte-Spiel ab. Es ist die zweithöchste Punktzahl in der NBA. Lediglich Wilt Chamberlain liegt mit 100 Punkten in einem Spiel vor Bryant.

Bryant der zu Beginn seiner Karriere mit der Nummer 8 aufgelaufen war und zur Saison 2006/07 zur 24 wechselte, wurde 2008 zum NBA MVP gewählt und schnappte sich 2009 und 2010 den Titel für den Finals MVP. Zudem lief er 18-mal in einem All-Star-Game auf.

Neben seinen Erfolgen in der NBA nahm er mit dem Team USA noch an den Olympischen Spielen 2008 in Peking und vier Jahre später in London teil. Beide Male ging es mit Gold nach Hause.