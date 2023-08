Lakers geben Davis Rekordvertrag

Für die finalen drei Saisons erhält Davis insgesamt 186 Millionen Dollar (169 Millionen Euro), im Durchschnitt pro Saison damit 62 Millionen Dollar. Es ist auf das jährliche Gehalt heruntergerechnet die teuerste Vertragsverlängerung der NBA-Geschichte. London-Olympiasieger Davis, achtmaliger Allstar, kassiert in den kommenden beiden Jahren noch vergleichsweise bescheidene insgesamt 84 Millionen Dollar.

Der Power Forward hatte die Lakers in der Corona-Saison 2019/20 mit starken Leistungen an der Seite von "Co-Superstar" LeBron James zum Titel geführt. Unumstritten ist Davis aufgrund seiner Verletzungsanfälligkeit nicht: In den vergangenen drei Saison verpasste er von 236 Spielen der Regular Season stolze 104.