NBA: Besondere Ehrung für Kobe Bryant

Gut vier Jahre nach seinem Unfalltod wird zu Ehren der NBA-Legende Kobe Bryant eine Statue vor der Crypto.com Arena in Los Angeles enthüllt. Bryant, der im Januar 2020 gemeinsam mit seiner Tochter Gianna bei einem Hubschrauberabsturz in Kalifornien ums Leben kam, wird am 8. Februar 2024 von seinem früheren Klub L.A. Lakers als siebter Ehemaliger auf diese Weise gewürdigt.