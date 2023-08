NBA: Hochbrisanter Geldfluss sorgt für mächtig Wirbel

Eine politische Spende sorgt aktuell für mächtig Aufregung in den USA. Die NBA -Franchise Orlando Magic hat knapp 50.000 Dollar an einen Fonds gespendet, der den umstrittenen Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, bei seinem Präsidentschafts-Wahlkampf unterstützen soll.

Nach Angaben der Federal Election Commission, die für die Wahlkampfspenden mitverantwortlich ist, ging die Spende der Magic auf dem Fonds am 26. Juni ein und somit nach der Bekanntgabe der Kandidatur DeSantis für das Präsidentenamt.

Die Magic selbst wollten zunächst nicht klar Stellung zu der Spende beziehen. In einer ersten Presseerklärung hieß es nur: „Wir äußern uns nicht öffentlich zu politischen Beiträgen.“

„Die Spende wurde überwiesen, bevor Gouverneur DeSantis in das Präsidentschaftsrennen eintrat. Die Spende sollte die Wirtschaft Floridas unterstützen und zum weiteren Wohlstand von Zentral-Florida beitragen“, hieß es in der Erklärung weiter. Die Spende sei somit also nicht explizit für den Präsidentschaftswahlkampf des umstrittenen DeSantis gedacht gewesen.