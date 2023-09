NBA: Lillard vor Wechsel nach Milwaukee

In der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA bahnt sich ein spektakuläres Tauschgeschäft an: Damian Lillard, Star der Portland Trail Blazers, steht offenbar kurz vor einem Wechsel zu den Milwaukee Bucks um den zweimaligen MVP Giannis Antetokounmpo. Dies berichteten unter anderem ESPN und das Portal The Athletic am Mittwoch.