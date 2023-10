Doncic mit irrer Show! Wembanyama jubelt über ersten Sieg in der NBA

Beim Stand von 120:120 versenkte der Slowene in unwiderstehlicher Art und Weise einen Dreier über das Glass des Korbes und sorgte so für die Vorentscheidung seines Teams, bei dem Nationalspieler Maximilian Kleber fünf Rebounds, aber keinen Korberfolg sammelte.

Überhaupt war Doncic in der Crunchtime die Lebensversicherung der Dallas Mavericks. 14 seiner 49 Punkte machte er in den letzten knapp dreieinhalb Minuten des Spiels. Beim Stand von 109:112 sorgte er mit zwei Freiwürfen und vier erfolgreichen Dreiern für die Wende.

Spurs siegen dank Wembanyama

Dabei zeigte Wembanyama mal wieder seine Qualitäten in der Crunchtime. So sorgte er nicht nur für den 111:111-Ausgleich, der die Partie in die Verlängerung schickte, sondern brachte sein Team dann auch auf die Siegerstraße.

"Es ist nur ein Sieg, aber es ist ein Tag, an den ich mich erinnern werde", sagte Wembanyama, der sein Team zunächst in die Verlängerung rettete und in dieser nachlegte: "Ich bin stolz auf das, was wir heute Abend geleistet haben."