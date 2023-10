NBA: Deutschland-Comeback? Boss macht Hoffnung

In Deutschland gebe es zudem "eine starke Wirtschaft, starkes Interesse und eine starke Sporttradition", sagte Silver. Wegen der Corona-Pandemie habe es "aber einen kleinen Rückschlag, was einige unserer internationalen Reisen betrifft", gegeben. "Deshalb haben wir unsere Pläne jetzt neu aufgestellt und sehen uns viele dieser Märkte noch einmal an", erklärte Silver weiter.