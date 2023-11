NBA: Dallas kassiert erste Niederlage

Die Dallas Mavericks haben ihre erste Saisonniederlage in der NBA kassiert. Das Team um Superstar Luka Doncic unterlag beim amtierenden Champion Denver Nuggets mit 114:125. Die Partie fand im Rahmen des neugeschaffenen Pokalwettbewerbs statt, zählt aber auch für die Meisterschaftswertung.

Auch Isaiah Hartenstein startete mit einer Niederlage in das sogenannte In-Season-Tournament, das mit einem Finale am 9. Dezember endet. Der Center unterlag mit den New York Knicks bei den Milwaukee Bucks mit 105:110. Hartenstein erzielte vier Punkte. Weltmeister Daniel Theis kam beim 121:116-Sieg der Indiana Pacers gegen die Cleveland Cavaliers erneut nicht zum Einsatz.