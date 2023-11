NBA: Irre Giannis-Show endet in Fiasko

Basketball-Weltmeister Daniel Theis hat mit den Indiana Pacers bei seinem ersten Saison-Einsatz gleich den überragenden Superstar Giannis Antetokounmpo geschlagen. Die Pacers bezwangen die Milwaukee Bucks in der Eastern Conference mit 126:124, der deutsche Nationalspieler steuerte in acht Minuten zwei Punkte bei. Trotz seiner starken WM war der Center zuvor ohne Einsatz auf der Bank versauert, hatte lediglich in einem Vorbereitungsspiel Einsatzminuten gesammelt.

Antetokounmpo schaffte mit 54 Punkten einen Bestwert in der noch jungen NBA-Saison und kratzte sogar an seinem Karrierebestwert. Lediglich am 3. Januar dieses Jahres gelangen ihm mehr Punkte in einem Spiel. Beim 123:113-Sieg gegen die Washington Wizards standen am Ende 55 Zähler auf dem Scoreboard für ihn zu Buche.