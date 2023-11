NBA - WM-Held Schröder: "Ich habe noch nichts bekommen"

Im Interview mit ran hat sich der Point Guard nun gegen einen Vorwurf zur Wehr gesetzt, der seit geraumer Zeit in den Medien kursiert. Demnach habe er sich über die Höhe der WM-Prämie beschwert, welche bei rund 16.000 Euro liegen soll.

„Ich habe auch noch nichts bekommen“

„Ich weiß nicht einmal, wer das rausgebracht hat, dass ich gesagt haben soll, dass es nicht genug war. Ich habe gesagt, dass ich natürlich Wertschätzung haben will, für jeden anderen auch. Alles, was ich in den letzten zehn Jahren gesagt habe, ist für meine Teamkollegen und für den Verband“, rechtfertigte sich Schröder.