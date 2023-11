Neue Titelchance für Schröder und Co.: "In-season tournament" der NBA beginnt

Neue Titelchance für Dennis Schröder und Co.: Das erstmalig ausgetragene „in-season tournament“ der NBA startet in der Nacht zum Samstag. Bei dem Wettbewerb gehen alle 30 Franchises der nordamerikanischen Basketball-Profiliga an den Start. Der Gewinner erhält am 9. Dezember den „NBA Cup“ und lukrative Prämien.