27. Pleite in Folge: Pistons stellen NBA-Negativrekord auf

Die Detroit Pistons haben einen schmachvollen Negativrekord in der Basketball-Profiliga NBA aufgestellt. Das Team aus Michigan verlor in der Nacht zu Mittwoch 112:118 gegen die Brooklyn Nets und kassierte damit die 27. Pleite in Folge.

Auch die 41 Punkte von Topscorer Cade Cunningham reichten nicht aus, um den ersten Erfolg seit dem 28. Oktober feiern zu können. Damit übertraf Detroit, das 1989, 1990 und 2004 den NBA-Titel gewann, die Cleveland Cavaliers (2010/11) und die Philadelphia 76ers (2013/14). Die beiden Teams hatten zuletzt mit 26 Niederlagen hintereinander in einer Saison eine ähnliche Horrorserie hingelegt.

"Man muss sich klar machen, wo wir stehen", sagte Pistons-Trainer Monty Williams: "Niemand will, dass so etwas an ihm hängen bleibt und unterm Strich ist es mein Job. Trainer werden an ihren Leistungen gemessen." Auch an Cunningham ging die nächste Niederlage nicht spurlos vorbei: "Es belastet uns jeden Tag", erklärte der 22-Jährige, jedoch müsse man sich weiter "gegenseitig anspornen" und sich "gegenseitig zur Verantwortung ziehen, mehr denn je".