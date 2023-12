Franz Wagner überragt mit 32 Punkten gegen die Knicks

Basketball-Weltmeister Franz Wagner präsentiert sich im Kampf um die Play-off-Plätze der NBA weiter in absoluter Topform. Mit überragenden 32 Punkten führte der Berliner Orlando Magic zum wichtigen 117:108-Erfolg über die New York Knicks, für die Isiah Hartenstein sieben Punkte erzielte. Wagners Bruder Moritz steuerte weitere sieben Zähler bei.

"Wir haben viele Dinge besser gemacht in den vergangenen Spielen - es ist eine wichtige Phase der Saison", sagte Franz Wagner nach seiner Saisonbestleistung bezogen auf die Punkteausbeute: "Wir wollen an den Sachen arbeiten, die uns als Mannschaft ausmachen und die nächsten Schritte machen." Orlando belegt den vierten Platz in der Eastern Conference, New York ist Siebter.