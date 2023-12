Hundebisse: Nuggets vorerst ohne Gordon

Die Denver Nuggets aus der NBA müssen vorerst auf Power Forward Aaron Gordon verzichten. Wie der amtierende Champion bekannt gab, erlitt der 28-Jährige am 1. Weihnachtsfeiertag durch Hundebisse Verletzungen im Gesicht und an der Hand. Laut dem Portal The Athletic musste Gordon mit 21 Stichen genäht werden.

"Aaron ist in guter Verfassung und wird dem Team fernbleiben, während er sich erholt", schrieb Denver bei X. Gordon halte nach seiner "sehr traumatischen Erfahrung" durch, sagte Nuggets-Trainer Michael Malone am Mittwoch nach dem Training seiner Mannschaft: "Wenn man so etwas durchmacht, kommt man nicht so schnell wieder zurück. Das ist etwas, von dem man sich körperlich erholen muss, aber auch mental."