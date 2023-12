Nach Prügel-Eklat: NBA-Stars machen sich Sorgen um Skandal-Profi

Da er bereits vor einem Monat bereits Rudy Gobert in den Schwitzkasten genommen hatte und für fünf Spiele gesperrt worden war, macht sich nun Kevin Durant Sorgen um seinen ehemaligen Teamkollegen.

Der Superstar fand es „verrückt zu sehen“, denn eine solche Szene hat er bisher noch nicht in seiner Karriere gesehen. „Ich hoffe, dass Draymond die Hilfe bekommt, die er braucht. Es ist ein Vorfall nach dem anderen“, sagte er nach der Partie.

Suns-Stars machen sich Sorgen um Skandal-Profi

„Er war nicht so, als ich in der Liga war und in die Liga kam“, erklärte er. Deswegen hofft der 35-Jährige, dass der Warriors-Star „die Hilfe bekommt, die er braucht“ und seine Probleme „hinter sich lässt“.