NBA: Hartenstein siegt mit Knicks gegen Milwaukee

Der deutsche Basketball-Nationalspieler Isaiah Hartenstein hat mit den New York Knicks in der NBA erfolgreich Revanche an den Milwaukee Bucks genommen. Nicht mal 48 Stunden nach der Heimniederlage gegen das Team um Superstar Giannis Antetokounmpo (111:130) schlugen die Knicks am ersten Weihnachtstag an selber Stelle mit 129:122 (62:51) zurück. Center Hartenstein kam auf elf Punkte, acht Rebounds und vier Assists.