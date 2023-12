NBA: Kuriose Wembanyama-Verletzung beim Aufwärmen

Was war passiert? Als sich Wembanyama mit seinen Teamkollegen vor dem Spiel aufwärmte, trat er einem Balljungen der Mavericks auf den Fuß und knickte um. Nach einem Korbleger machte der Franzose noch einige Schritte und passte offenbar nicht auf, dass dieser in der Nähe stand. Wembanyama ging sofort in die Kabine und wollte sich den Knöchel tapen lassen. Doch Spurs-Coach Gregg Popovich entschied, dass er zur Sicherheit nicht auflaufen sollte.