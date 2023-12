NBA: Tumulte nach irrer Antetokounmpo-Show

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Erstaunlich: Antetokounmpo verwandelte bei seinem phänomenalen Auftritt keinen einzigen Dreier, immerhin dreimal hatte er es aus der Distanz versucht. Ganze 32 Mal stand er in dem hitzigen Spiel an der Freiwurflinie, sorgte von dort für 24 Punkte.

Handgemenge in den Katakomben

Den Franchise-Rekord hatte der Superstar schon 3:25 Minuten vor Spielende geknackt, anschließend durfte er sich auf der Bank ausruhen - allerdings nur kurz, weil Indiana in unter 90 Sekunden neun Zähler machte und ein neuerlicher Antetokounmpo-Einsatz vonnöten war. Sechs weitere Punkte waren die Folge.

Der „Greek Freak“ stürmte daher erzürnt in die Katakomben, ein Mitarbeiter der Bucks versuchte vergeblich, ihn aufzuhalten. Wie ESPN berichtet, drangen mehrere Bucks-Spieler in die Pacers-Kabine ein - auf der Suche nach dem Ball. Bei einem Handgemenge soll Chad Buchanan, GM der Pacers, einen Ellenbogen in die Rippen bekommen haben.