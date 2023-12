Schröder und Raptors unterliegen 76ers um starken Embiid

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder kommt mit den Toronto Raptors in der NBA weiter nicht in Schwung. Der deutsche Point Guard verlor mit den Kanadiern mit 111:121 (58:61) gegen die formstarken Philadelphia 76ers um den überragenden Joel Embiid. Der MVP der letzten Saison kam trotz einer Verletzung auf 31 Punkte, damit hat der Kameruner nun in 14 Spielen nacheinander mindestens 30 Zähler erzielt.