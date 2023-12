Wagners verlieren Topspiel - Wembanyama beendet Pleitenserie gegen LeBron James

Die deutschen Basketball-Weltmeister Franz und Moritz Wagner haben mit Orlando Magic in der NBA einen großen Sieg deutlich verpasst. Im Topspiel der Eastern Conference verlor das Team aus Florida bei den Boston Celtics mit 111:128. Franz Wagner steuerte 17 Punkte bei, sein Bruder Moritz kam erneut von der Bank und blieb mit nur zwei Zählern blass.

Orlando (16:8 Siege) verlor damit zunächst den zweiten Platz im Osten, Spitzenreiter Boston (19:5) liegt nun vor den Milwaukee Bucks und den Philadelphia 76ers (je 17:7). "Wir müssen so weitermachen wie bisher, es wird immer Abende wie diesen geben", sagte Franz Wagner, "wir müssen nur die richtigen Schlüsse daraus ziehen."

Die Aufgabe bei den Celtics war allerdings auch eine der schwersten, die die NBA zu bieten hat. Boston gewann in dieser Saison jedes seiner bislang 13 Heimspiele, am Sonntag müssen die Wagners mit Orlando erneut dort antreten.

Wembanyama stoppt Pleitenserie gegen LeBron

Für ein echtes Highlight sorgte derweil Jalen Brunson beim 139:122-Sieg der New York Knicks gegen die Phoenix Suns. Mit 50 Punkten stellte er einen Karrierebestwert auf. Als erster und einziger Spieler traf er bei einem 50-Punkte-Spiel alle Versuche (neun an der Zahl) von hinter der Dreierlinie.

Pleite für Schröder

Am Mittwoch noch hatte Toronto das gleiche Duell gewonnen (135:128). Die Raptors bekommen damit weiterhin keine Konstanz in die eigenen Leistungen, zwei Siege in Folge gelangen zuletzt im November.