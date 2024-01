Nach Milojevic-Tod: Zweites Warriors-Spiel abgesagt

Nach dem tragischen Tod von Assistenztrainer Dejan Milojevic ist ein weiteres Spiel der Golden State Warriors in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA abgesagt worden. Das Team aus San Francisco wird am Freitag nicht wie geplant gegen die Dallas Mavericks um den deutschen Nationalspieler Maximilian Kleber antreten. Das gab die NBA am Donnerstag bekannt. Einen neuen Termin gibt es noch nicht.