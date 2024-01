NBA: Cavaliers schlagen Nets in Paris

Die Cleveland Cavaliers haben das dritte "Paris Game" der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gewonnen. In der Arena von Bercy setzten sich die Cavs in einer Begegnung der regulären Saison gegen Brooklyn Nets mit 111:102 durch.

Seit der Premiere 1990 in Tokio ist die NBA mit Liga-Spielen regelmäßig außerhalb Nordamerikas zu Gast. Nach 2020 und 2023 wurde nun zum dritten Mal in Frankreich gespielt, zuvor war London neunmal Schauplatz in Europa.