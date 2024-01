NBA: Schröder-Team schlampig und geschlagen - Trainer mit Vorwürfen

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder und seine Toronto Raptors kommen in der NBA einfach nicht richtig ins Laufen. Nach dem Sieg zuletzt gegen die Miami Heat verloren die Raptors nun zu Hause gegen die Chicago Bulls mit 110:116, gleich zu Beginn der Partie trafen Schröder und Co. neun Mal in Folge nicht aus der Distanz.