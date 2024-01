"Jedes Team kann uns in den Ar*** treten": LeBron sauer nach nächster Lakers-Pleite - Schröder feiert NBA-Sieg

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder hat mit den Toronto Raptors die Pleitenserie in der NBA gestoppt. Nach zuvor fünf Niederlagen in Folge führte der Nationalmannschaftskapitän die Kanadier zu einem 118:107 bei den Chicago Bulls.

„Wir können an jedem Abend jedes Team in der NBA schlagen - und an jedem Abend können wir uns von jedem Team in der NBA in den Arsch treten lassen. Das ist der Punkt, an dem wir sind“, sagte der Superstar nach dem 122:138 bei den Atlanta Hawks.